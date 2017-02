Christen in Ägypten Menschenrechtler kritisieren Merkel-Äußerung

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 13.02.2017 in Berlin. (dpa/Gregor Fischer)

Bundeskanzlerin Merkel ist mit lobenden Äußerungen über den Umgang Ägyptens mit den koptischen Christen im Land auf Kritik gestoßen.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker teilte in einer Erklärung mit, Merkel beschönige die katastrophale Menschenrechtsbilanz Ägyptens. Ihre Worte seien ein Schlag ins Gesicht der Kopten. Die Organisation wirft Merkel vor, die Führung in Kairo zu hofieren, um sie zu einer engeren Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik zu bewegen. Die Kanzlerin hatte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft gesagt, wie Christen in Ägypten ihre Religion ausüben könnten, sei beispielhaft für ein muslimisches Land.



Menschenrechtler hatten dagegen zuletzt von zunehmender Gewalt gegen die Kopten berichtet. So konnte auch das koptische Weihnachtsfest Anfang Januar nach einem Anschlag auf eine Kirche nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gefeiert werden. - Merkel reist in der kommenden Woche nach Ägypten.