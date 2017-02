Für den Fall eines Wiedereinzugs in den Bundestag - die FDP war bei der Wahl 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert - schloss Lindner eine Koalition mit SPD und Grünen nicht aus, nannte sie aber aufgrund von Umfragen kaum realisierbar. Für Nordrhein-Westfalen, wo 2017 eine Landtagswahl ansteht, gelte aber die Ansage, dass es keine Ampel-Koalition geben werde. "Das gilt! Bis zur Wahl und auch am Tag danach. Ich bin dagegen, dass man alles ausschließt, aber wer für alles offen ist, macht einen Fehler", sagte Lindner. "Das wäre kein Wechsel."

"Die SPD nimmt uns keine Punkte weg"

Das Umfragehoch der SPD seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten beunruhige ihn nicht. "Die SPD nimmt uns keine Prozentpunkte weg. Martin Schulz mobilisiert seine Partei und ihre Anhängerschaft. Er gewinnt von den Grünen, von der Linken, vielleicht auch einen Teil von AfD-Wählern zurück, die die SPD an diese autoritäre Partei verloren hat."

Schulz bringe aber das Thema wirtschaftliche Kompetenz in den Wahlkampf zurück. "Er will Schulden, er will Vergemeinschaftung in Europa - das kann man alles so wollen, aber die FDP ist das Gegenmodell. Wir sagen: Erstmal Wohlstand erwirtschaften, dann verteilen", sagte Lindner. "Wir wollen uns nicht nur mit Flüchtlingen und Superreichen beschäftigen, sondern auch an die Mitte der Gesellschaft denken."

Unterschiede zum Wunschpartner

Der Wunschpartner sei die Union, mit der es viele Gemeinsamkeiten gebe. Allerdings würde beide Seiten auch einiges trennen. In der Flüchtlingspolitik fehlten CDU und CSU die "entscheidenden Konsequenzen", sagte Lindner. "Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz, das Ordnung schafft und klar unterscheidet zwischen Flüchtlingen, die auf Zeit humanitären Schutz erhalten und Menschen, die wir zur Zuwanderung einladen - die wir uns dann allerdings auch aussuchen müssen."

Er wünsche sich eine Kontrolle der europäischen Außengrenze, "damit wir uns aus der Abhängigkeit von Herrn Erdogan befreien und damit wir innerhalb Europas - zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich - auf Schlagbäume verzichten können." Außerdem wolle er eine härter Politik gegen Griechenland und sprach sich für ein Ausscheiden des Landes aus dem Euro aus. "Dann hätte Griechenland eine Chance und der Rest hätte einen Neustart mit Regeln, die gelten."

Innenpolitisch sieht Lindner an vielen Stellen Handlungsbedarf. "Unser Makroökonomisches Umfeld - Trump, Brexit, Niedrigzins, Digitalisierung - das zeigt doch, wir müssen etwas tun, um unseren Wohlstand zu erhalten."

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.