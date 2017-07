"Ich möchte nicht Deutschlandfunk Nora heißen!"

Die Antwort der DLF-Tochter (formerly known as Dradio Wissen) ist eindeutig. Nora geht gar nicht. Und die, die Tschirner heißt, erst recht nicht. Die kennt sie, die Nova, noch nicht einmal.

Christian Ulmen (dpa-Zentralbild / Jens Kalaene )

Auch sonst viel "Nein" in einem Gespräch, in dem die – auch für uns immer wieder – überraschende Kolumnen-Reise des Christian Ulmen weitergeht.

Und die geflügelten Einhörnern losfliegen.

Die Kolumne von Christian Ulmen im Juli - gleich live zwischen 15.35 Uhr und 16 Uhr oder danach hier hören!