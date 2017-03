In Frankfurt am Main ist die bundesweite "Woche der Brüderlichkeit" zur Stärkung des christlich-jüdischen Dialogs eröffnet worden.

In der Paulskirche rief Hessens Ministerpräsident Bouffier zum Kampf gegen den Antisemitismus auf. Damit seien auch diejenigen angesprochen, die sich an Hasspropaganda in den sozialen Netzwerken beteiligten. Der CDU-Politiker betonte, viele, die sich zu Verteidigern des christlichen Abendlandes machten, übersähen, dass der jüdische Glaube Teil unserer kulturellen Tradition sei. - Während der "Woche der Brüderlichkeit" finden deutschlandweit etwa 750 Veranstaltungen statt.