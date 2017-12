Papst Franziskus hat in der Christmette im Petersdom zu mehr Mitgefühl für Flüchtlinge aufgerufen.

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche sagte, man sehe die Wege von Millionen Menschen, die aus ihrem Land vertrieben würden. Franziskus zog eine Parallele zur biblischen Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef, die in Bethlehem keine Bleibe fanden. In der Katharinenkirche in Bethlehem im Westjordanland sagte der Leiter des Jerusalemer Patriarchats, Erzbischof Pizzaballa, es sei an der Zeit, das Abenteuer Frieden und Brüderlichkeit zu wagen.



Die katholischen Weihnachtsfeierlichkeiten erreichen heute, am 1. Feiertag, einen weiteren Höhepunkt, wenn Papst Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" spendet - der Stadt und dem Erdkreis.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.