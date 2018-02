Der bedeutende zeitgenössische Fotograf Stefan Moses ist tot.

Wie der Deutschlandfunk von seiner Familie erfuhr, starb er bereits am Freitag im Alter von 89 Jahren in München. Moses machte sich einen Namen als Chronist der ost- und westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Er fotografierte Persönlichkeiten wie Bundeskanzler Willy Brandt, den Philosophen Theodor W. Adorno und den Schriftsteller Erich Kästner. Gleichzeitig ging er aber auch "an die Basis", wie Deutschlandfunk-Redakteur Stefan Koldehoff sagt, der Moses persönlich kannte. Berühmt wurden zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Porträts von Rollmops-Packerinnen, Straßenbahn-Schaffnerinnen und Anstreichern.



Moses erhielt für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen. 1994 wurde er als erster Fotograf überhaupt Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.