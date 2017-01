CIA-Chef Brennan Trumps Twittern ist Sicherheitsrisiko

Das Twitter-Profil von Donald J. Trump zählt zu den am stärksten wachsende Profilen weltweit. (imago / Rüdiger Wölk)

Der scheidende Chef des US-Geheimdienstes CIA, Brennan, hat den Umgang des designierten US-Präsidenten Trump mit Twitter als Sicherheitsrisiko für die USA bezeichnet.

In einem Interview mit dem Sender Fox News sagte er, Spontaneität sei nicht geeignet, um die nationalen Interessen zu schützen. Trump solle künftig besser auf seine Worte achten. Trump selbst kündigte an, auch nach seiner Amtseinführung am kommenden Freitag weiter in den Sozialen Medien aktiv zu sein. Er habe im Moment 46 Millionen Follower, das sei wirklich viel, betonte er.