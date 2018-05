Der US-Auslandsgeheimdienst CIA wird erstmals von einer Frau geleitet.

In der CIA-Zentrale in Langley legte die ehemalige Agentin des Geheimdiensts, Haspel, ihren Amtseid ab. Haspel folgt auf den bisherigen CIA-Chef Pompeo, der Außenminister wurde. Der Senat bestätigte Haspel bereits am Donnerstag mit 54 zu 45 Stimmen. Die Nominierung der 61-Jährigen durch US-Präsident Trump war umstritten. Haspel soll als CIA-Agentin in der Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 Verhörmethoden toleriert haben, die international als Folter betrachtet werden und mittlerweile verboten sind - darunter das sogenannte Waterboarding - also das simulierte Ertränken von Gefangenen.

