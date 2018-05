Der Sänger Abi Ofarim ist tot.

Er starb nach übereinstimmenden Medienberichten nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in München-Schwabing. International bekannt wurde er an der Seite seiner Frau Esther in den Sechziger Jahren.

