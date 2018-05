Israel strebt nach Angaben seines Ministerpräsidenten Netanjahu keinen militärischen Konflikt mit dem Iran an.

Netanjahu sagte dem US-Nachrichtensender CNN, niemand wolle eine solche Entwicklung. Es sei der Iran, der die Regeln in der Region ändere. Auf die Frage, ob Israel Atomwaffen besitze, antwortete der Regierungschef ausweichend.



Der Ministerpräsident hatte gestern Dokumente präsentiert, die ein umfangreiches geheimes Atomwaffenprogramm des Iran belegen sollen. Nach dem Abschluss des Nuklearabkommens habe das Regime in Teheran die Pläne an einen geheimen Ort gebracht, um sie dort für eine spätere Verwendung aufzubewahren.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.