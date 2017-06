Die Opfer der früheren deutschen Sekte "Colonia Dignidad" in Chile sollen nach dem Willen des Bundestags stärker unterstützt werden.

In einem fraktionsübergreifenden Antrag, der gestern am späten Abend einstimmig beschlossen wurde, verlangen die Abgeordneten von der Bundesregierung ein Entschädigungskonzept. Darin soll ausdrücklich die Einrichtung eines Hilfsfonds in Betracht gezogen werden. - Der deutsche Auswanderer Paul Schäfer hatte die landwirtschaftliche Siedlung im Jahr 1961 rund 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile gegründet. In den folgenden Jahrzehnten kam es dort zu systematischem Kindesmissbrauch sowie zur Inhaftierung, Folterung und Ermordung von Regimegegnern während der chilenischen Militärdiktatur.