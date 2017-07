Deutschland und Chile wollen mit Hilfe einer gemeinsamen Kommission die Verbrechen in der Colonia Dignidad aufarbeiten.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, wird das Gremium seine Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen. Der Bundestag hatte Ende Juni einstimmig die Einrichtung einer entsprechenden Kommission beschlossen. Diese soll auch über die Einführung eines Hilfsfonds für die Opfer der Kolonie beraten. Der deutsche Auswanderer Paul Schäfer hatte die Siedlung 1961 rund 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile gegründet. In der Colonia Dignidad war es zu systematischem Kindesmissbrauch, Körperverletzung und Zwangsarbeit gekommen. Während der chilenischen Militärdiktatur von 1973 bis 1990 wurden in der Siedlung Regimegegner gefoltert und ermordet.



Schäfer war 2005 festgenommen und in Chile unter anderem wegen Kindesmissbrauchs in mehreren Fällen verurteilt worden. Er starb 2010 in einem chilenischen Gefängniskrankenhaus.