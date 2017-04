Es ist ein süßes Comeback, nicht nur auf dem Platz. Auch auf der Lifestyle-Messe rund um das Tennisturnier in Stuttgart. Dort präsentiert sich die Werbe-Ikone Maria Scharapowa. Am Stand ihrer eigenen Süßwarenmarke werden Schokolade und Gummibärchen an den Kunden gebracht. Der Name Scharapowa verkauft sich bestens. Auch deshalb schmeckt das Comeback der Russin auf dem Stuttgarter Turnier für die Veranstalter besonders süß: Sie können sich vor Aufmerksamkeit kaum retten.

Aus Marketing-Sicht ist die umstrittene Wildcard für die Russin eine Win-win-Situation für alle: Ein Zuckerchen für die Spielerin, die sich nach 15 Monaten nicht mühevoll in die Top-Turniere kämpfen muss. Eines für das Publikum, das mehr geboten bekommt. Gar für das Damentennis meinen einige: Zumal in einer Zeit in der sich Superstar Serena Williams erst einmal schwanger abmeldet.

Aber es ist wie so oft: Der ganze Zucker löst nach einiger Zeit Unbehagen aus. Denn: Eine Wildcard für Scharapowa nach ihrer Dopingsperre ist grundfalsch.

Ja, auch sie hat das Recht auf eine zweite Chance und auf Rehabilitierung. Aber ist es fair, dass eine Dopingsünderin bei ihrer Rückkehr auch noch Hilfe von Turnierveranstaltern bekommt? Es ist verständlich, dass diese ihr Turnier so gut wie möglich verkaufen wollen. Der Veranstalter darf die Wildcards vergeben und er hat mit der umstrittenen Entscheidung nicht gegen die Regeln des Weltverbandes verstoßen. In diesem Fall ist der Veranstalter ein Sportwagenhersteller aus Stuttgart. Scharapowa ist gleichzeitig seit Jahren Markenbotschafterin des Hauses.

Doch auch, wenn als Begründung nicht die Werbewirksamkeit, sondern unter anderem ihre Erfolge der vergangenen Jahre genannt wurden: Nach einer Dopingsperre sollten Wildcards verboten sein. Sie sind nicht fair gegenüber Spielerinnen, die die Regeln befolgen. Denn der Subtext einer solchen Entscheidung: Du musst nur ein großer Star sein, dann wird dir die Rückkehr auch nach einer Dopingsperre versüßt.

Man mag es naiv nennen oder als Moralkeule abtun. Vielleicht wäre es aus Marketingsicht dumm gewesen, den Freifahrtschein nicht an den Star der Branche zu vergeben. Aber aus Sportsicht sendet die Wildcard ein verheerendes Signal im Anti-Doping-Kampf. Dies zu beheben ist Aufgabe der Verbände. Sie müssen die Regeln ändern, geht es wirklich um den Sport und nicht um den Lifestyle-Zirkus drumherum.

Gerade jetzt, wo der Sport – nicht nur in und aus Russland – um seine Glaubwürdigkeit kämpft, müssen strengere Maßstäbe angelegt werden. Wenn der Sport stattdessen der süßen Versuchung erliegt, ist das besonders bitter.