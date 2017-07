Nach monatelangen Verhandlungen hat sich das Management der Commerzbank mit Vertretern der Arbeitnehmer über Rahmenbedingungen zum Stellenabbau geeinigt.

Wie die Bank in Frankfurt am Main mitteilte, ging es unter anderem um die Höhe der Abfindungen, Vorruhestandsregelungen und freiwillige Arbeitszeitkürzungen. Der Vorsitzende des Betriebsrats, Tschäge, erklärte, betriebsbedingte Kündigungen sollten vermieden werden. Außerdem wolle man den verbleibenden Mitarbeitern gute Stellen sichern. Details sollen in den nächsten Monaten ausgearbeitet werden. Die Commerzbank hatte im Herbst angekündigt, bis zum Jahr 2020 etwa 9.600 Vollzeitstellen zu streichen.