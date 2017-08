Jürgen Griesbeck, Geschäftsführer der Organisation streetfootballworld, erklärte in der Sendung Sport am Samstag: Das Projekt Common Goal, das seine NGO zusammen mit Juan Mata und anderen Unterstützern ins Leben gerufen hat, wolle "mit Fußball Zielgruppen ansprechen, die von keinem anderen Medium angesprochen werden können" und diese Zielgruppen in längerfristigen Projekten so lange begleiten, bis im besten Fall eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensumstände eintrete: Dabei könne es genauso um die Vermittlung zwischen Jugendlichen in Israel und Palästina gehen wie um HIV-Prävention in Afrika oder auch Obdachlosigkeit in England.

An amazing project starts today. Please take a moment to check it out. ⚽❤🌏 #CommonGoal https://t.co/UJbedfXnpW — Juan Mata García (@juanmata8) 4. August 2017

Juan Mata von Manchester United unterstützt Common Goal bereits mit einem Prozent seines Jahresgehaltes - was laut Medienberichten rund 86.000 Euro im Jahr sind. Demzufolge verdient der 29-jährige Spanier offenbar um die 8,6 Millionen Euro pro Jahr bei seinem Fußballclub.

Milliarden für wohltätige Fußballprojekte

Mit Juan Mata wirbt die Kampagne nun um weitere prominente Unterstützer mit dem Ziel, eine Startelf im Format von Juan Mata aufzustellen - die alle ein Prozent ihres Jahresgehaltes für Fußballprojekte spenden. Geht es nach den Machern hinter Common Goal soll langfristig ein Prozent der gesamten Einnahmen der Fußballindustrie für wohltätige Zwecke an der Fußballbasis ausgegeben werden - wodurch Schätzungen zufolge mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr zusammen kommen könnten.

