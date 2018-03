Computer an Schulen

Der Vorstoß der designierten Staatsministerin für Digitales, Bär, für Programmieren als Lerninhalt in der Grundschule hat eine kontroverse Debatte ausgelöst.

Der Neurowissenschaftler und Hochschullehrer Manfred Spitzer sagte im Deutschlandfunk, zum Programmieren müssten bestimmte logische Prozesse verstanden und mathematisches Grundwissen vorhanden sein. Dies sei frühestens irgendwann in der Mittelstufe vorhanden. Spitzer sagte weiter, Tablets und Smartphones schadeten dem Lernen und nützten nicht. Wenn Kinder an der Schule keinen Griffel mehr halten könnten, weil sie sich nur noch mit Wischen über eine Glasoberfläche beschäftigt hätten, dann habe man einen großen Nachteil: "Wenn sie nur wischen als Kindergartenkind, endet ihre Karriere als Putzfachkraft." Smartphones seien bei Kindern für die Entstehung von Kurzsichtigkeit, Diabetes, Schlafstörungen und Depressionen verantwortlich. Für Wirbel sorgte zudem diese Äußerung Spitzers: "Wir ziehen uns eine Generation von Behinderten heran, ich sage es mal drastisch."



Der Medienpsychologe von der Universität Würzburg, Markus Appel, wies die Äußerungen von Spitzer zurück. Computer und Tablets gehörten sehr wohl zum Unterricht, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Es komme immer darauf an, wie man diese verwende. Wenn es ein didaktisches Konzept gebe, seien die Ergebnisse positiv. Die Argumentationslinie von Spitzer sei weit ab vom wissenschaftlichen Mainstream.

