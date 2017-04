Terrororganisationen haben nach Medieninformationen Methoden entwickelt, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verstecken.

Dies werde von den Scannern bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen möglicherweise nicht erkannt, berichteten die US-Sender CNN und CBS unter Berufung auf Ermittlerkreise. So wäre zu erklären, warum die USA und Großbritannien in der vergangenen Woche die Vorschriften zur Mitnahme von Elektronikgeräten auf Flügen verschärft haben. Die US-Bundespolizei FBI habe dazu bereits im vergangenen Jahr eine Reihe von Tests mit verschiedenen Geräten durchgeführt, meldet CNN. Arabische Fluglinien wollen nun dazu übergehen, ihren Passagieren leihweise Kleincomputer zur Verfügung zu stellen.