Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Confederations Cup in Russland gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw schlug Chile im Finale in Sankt Petersburg mit 1:0.

Das Tor schoss Lars Stindl in der ersten Halbzeit. Die junge deutsche Mannschaft, in der viele erfahrene Profis fehlen, hatte sich in dem Turnier besser als erwartet präsentiert. Der Manager der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, zog schon vor dem Finale ein positives Fazit des Wettbewerbs. Der Confed Cup sei "super hilfreich" gewesen, sagte er in Sankt Petersburg. Zugleich warnte Bierhoff vor zu hohen Erwartungen an die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr: "Confed Cup ist toll - Brasilien, Argentinien, Spanien, Italien sind aber andere Kaliber."



Im Spiel um Platz drei gewann Portugal mit 2:1 gegen Mexiko.