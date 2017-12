Bei einem Flugzeugabsturz in Costa Rica sind zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Wie das Ministerium für öffentliche Sicherheit in San José mitteilte, handelt es sich bei den Toten um zehn US-Amerikaner und zwei Besatzungsmitglieder. Das Kleinflugzeug ist den Angaben zufolge in einem Waldgebiet an den Bergen nahe der Pazifikküste abgestürzt. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.