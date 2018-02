In Cottbus haben nach einer Serie gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen hunderte Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus protestiert.

Die Teilnehmer zogen mit Luftballons und Musik durch das Zentrum. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Leben ohne Hass" hatte das Bündnis "Cottbus Nazifrei" aufgerufen. Unter den Demonstranten waren auch Politiker von SPD, Linken und Grünen. Oberbürgermeister Kelch von der CDU war nicht anwesend. Am Nachmittag fand in Cottbus außerdem eine Kundgebung des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat" statt. Zwischenfälle wurden von beiden Veranstaltungen nicht gemeldet.



Kelch hatte mehr Unterstützung von Bund und Land gefordert und zugleich Flüchtlingen eine mangelnde Bereitschaft zur Integration vorgeworfen. Die Landesregierung will vorerst keine weiteren Flüchtlinge nach Cottbus schicken.

