Nach einem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Cottbus ermittelt der Staatschutz.

Es gehe um gefährliche Körperverletzung; zudem werde geprüft, ob hinter der Tat ein fremdenfeindliches Motiv stecke, teilte die Polizei mit. Demnach waren am 1. Januar vier Männer und zwei Frauen in die Flüchtlingsunterkunft eingedrungen und auf mehrere Bewohner losgegangen. Kritik wurde am Wachschutz laut, der die Angreifer in das Gebäude hereinließ und angeblich zusah, wie Flüchtlinge geschlagen wurden.

