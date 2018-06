Bundespräsident Steinmeier hat in Cottbus das Gespräch mit Bürgern gesucht.

In der brandenburgischen Stadt hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben, teils unter Flüchtlingen, teils gegen sie gerichtet.



Steinmeier sagte, Bomberjacken und Springerstiefel seien im Straßenbild von Cottbus vielleicht seltener geworden. Extremistische Gesinnung und Gewalt gebe es dort aber weiter, ebenso wie andernorts in Deutschland. - Anlass für seine Rede war das 20-jährige Bestehen des Programmes "Tolerantes Brandenburg".

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.