In Cottbus in Brandenburg sind mehrere Asylbewerber bei gewaltsamen Auseinandersetzungen untereinander verletzt worden.

Die Polizei nahm 26 Personen in Gewahrsam. Ein Sprecher teilte mit, mehrere Flüchtlingsgruppen seien mehrfach miteinander in Streit geraten und hätten sich gegenseitig attackiert. Sechs Männer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, dort gingen sie erneut aufeinander los.



In Cottbus gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gewaltausbrüche: einerseits fremdenfeindliche Attacken, andererseits Angriffe einzelner Flüchtlinge auf Einheimische. Zu Beginn des Jahres verfügte das Land Brandenburg, dass bis auf Weiteres keine neuen Asylbewerber in Cottbus untergebracht werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.