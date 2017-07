Der Grünen-Europaabgeordnete Cramer hat ein hartes juristisches Vorgehen gegen deutsche Autobauer gefordert.

Es handle sich um "Schwerverbrechen", sagte Cramer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er halte den "Spiegel"-Bericht, nach dem sich Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler seit den 90er-Jahren in geheimen Arbeitskreisen zu Technik, Kosten und Zulieferern abgesprochen haben sollen, für authentisch. Er sei von Anfang an von Absprachen ausgegangen, da kein anderer Autobauer mit dem Finger auf VW gezeigt habe, als deren Abgasmanipulationen bekannt wurden.



Cramer Einschätzung nach wollen Automobilkonzerne nun mit Selbstanzeigen Strafen verhindern. Durch Absprachen sei 30 Milliarden Euro Gewinn entstanden - dass die Autobauer nun nichts davon abgeben wollen, sei "traurige Realität". Den Automobilkonzernen könne es nun so gehen wie den Energieversorgern, die 20 Jahre lang die erneuerbaren Energien ignoriert hätten. Die Automobilindustrie habe die innovative Technik zum eigenen Schaden ignoriert und damit Arbeitsplätze zerstört. Er befürworte auch das Eingreifen der EU-Industriekommissarin Bienkowska und deren Forderung, alle manipulierten Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.



Der ehemalige Chefvolkswirt von BMW, Becker, sagte im Dlf (Audio-Link), wenn die Anschuldigungen gegen die fünf Autobauer stimmen, müssten mindestens 50 Vorstände ausgetauscht werden. Sie seien schuld und nicht die 800.000 Beschäftigten der Autoindustrie - "brave Bürger", die entlassen würden, wenn sie nur einen Radiergummi mitnähmen. Seiner Ansicht nach müsse der Kartellverstoß auch materielle Konsequenzen haben - mit Strafen in Milliardenhöhe. Es handle sich nicht um einen Kavaliersdelikt.