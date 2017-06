In der Schweiz findet heute wieder Gespräche über eine Wiedervereinigung Zyperns statt.

UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an alle Beteiligten, Kompromisse einzugehen. An den Verhandlungen in Crans Montana nehmen die griechischen und die türkischen Zyprer teil, aber auch die Schutzmächte Griechenland, Türkei und Großbritannien. Die Insel Zypern ist seit 1974 geteilt.



Ein Streitpunkt in den Gesprächen über eine Wiedervereinigung ist die Präsenz von 35.000 türkischen Soldaten im Norden der Insel. Während die Türkei damit die Sicherheit der türkischen Minderheit garantieren will, verlangt die griechische Seite den Abzug.