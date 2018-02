In der Türkei gibt es immer häufiger Berichte über Übergriffe auf syrische Flüchtlinge.

Das internationale Konfliktforschungsinstitut "Crisis Group" zählte im vergangenen Jahr dreimal mehr Ausschreitungen als im Jahr 2016. Die Stimmung gegenüber den Geflüchteten sei vor allem in Großstädten wie Istanbul, Izmir und Ankara zunehmend aufgeheizt, heißt es in einem Korrespondentenbeitrag für die Deutschlandfunk-Sendung "Eine Welt".



Die Türkei-Vertreterin von "Crisis Group", Nigar Göksel, erklärte, es genüge schon ein Gerücht, dass ein Araber ein türkisches Mädchen belästigt habe, und schon würden die Scheiben syrischer Geschäfte eingeschlagen. 35 Menschen seien bei solchen Ausschreitungen 2017 getötet worden, davon 24 Syrer. Göksel erläutert, vor allem "Türken, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sehen in den Flüchtlingen Konkurrenten, weil die in ihrer Not bereit sind, für noch weniger Lohn zu arbeiten".



Berichte über Misshandlungen und Bedrohungen von Flüchtlingen gibt es auch von der türkisch-syrischen Grenze. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet unter anderem von Schüssen auf Geflüchtete. Die türkische Regierung hat eine Prüfung des Berichts versprochen, bezeichnete es aber zugleich als "höchst unwahrscheinlich", dass diese Schüsse von ihren Soldaten abgegeben worden sein könnten.

