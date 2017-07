Bundesjustizminister Maas hat vor dem Christopher-Street-Day in Köln für mehr Toleranz gegenüber Minderheiten auch in anderen Ländern geworben.

Er wünsche sich, dass irgendwann auch in Moskau, Sankt Petersburg, Warschau, Budapest, Istanbul und Ankara gefeiert werden könne, sagte der SPD-Politiker bei der Auftaktveranstaltung. Zur nun beschlossenen Öffnung der Ehe für Homosexuelle in Deutschland betonte er, nach seiner Einschätzung müsse das Grundgesetz dafür nicht geändert werden. In CDU und CSU wird derzeit über die Möglichkeit einer Verfassungsklage gegen das Gesetz diskutiert.



Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Sie steht unter dem Motto "Nie Wieder". Damit soll an die Verfolgung während der NS-Zeit erinnert werden.