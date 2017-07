Bundesjustizminister Maas hat vor dem Christopher-Street-Day in Köln für mehr Toleranz gegenüber Homosexuellen auch in anderen Ländern geworben.

Er wünsche sich, dass irgendwann auch in Moskau, Sankt Petersburg, Warschau, Budapest, Istanbul und Ankara gefeiert werden könne, sagte der SPD-Politiker bei der Auftaktveranstaltung. Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Sie steht unter dem Motto "Nie Wieder". Damit soll an die Verfolgung während der NS-Zeit erinnert werden. Mehr als 500.000 Menschen werden erwartet. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag.