Der CSU-Vorstand hat das Bundestagswahlprogramm nach Angaben aus Teilnehmerkreisen einstimmig beschlossen.

Im so genannten Bayernplan wurde auch die seit langem geforderte Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr festgelegt. Die Obergrenze sei und bleibe ein Ziel der Christsozialen, sagte Parteichef Seehofer in München. Er vermied es aber, die Obergrenze zur Bedingung für eine mögliche weitere Koalitionsbeteiligung der CSU zu erklären - und mit einem Gang in die Opposition zu drohen. Vorrangiges Ziel sei der Wahlsieg, alles Weitere stehe erst nach dem Wahltag an.



Weitere zentrale Forderungen der Partei sind die Ausweitung der Mütterrente und die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen.