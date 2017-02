CSU bestätigt Kanzlerkandidatin Merkel Obergrenze ist keine Koalitionsbedingung mehr

Neue Harmonie in der Union: Trotz der zuletzt heftigen Auseinandersetzungen ziehen CDU und CSU gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. "In praktisch allen Politikfeldern stimmen wir überein", sagte CSU-Chef Horst Seehofer. Ist die CSU beim Hauptstreitpunkt Obergrenze für Flüchtlinge eingeknickt?