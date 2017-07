In Bayern gilt ein innenpolitischer Grundsatz, den die CSU seit der Amtszeit des damaligen Innenministers Günther Beckstein weitgehend eingehalten hat. Er lautet: die Polizeikräfte im Freistaat dulden keine widerrechtliche Hausbesetzung für mehr als 24 Stunden. Das gilt für alle Extremisten, ob links oder rechts. Es wäre gut für Deutschland, wenn diese Regel nicht nur im Süden gälte, sondern überall.

Gewaltbereite Autonome haben es in Bayern schwer

In München, Nürnberg und anderen bayerischen Großstädten existiert weder eine Rote Flora noch eine Rigaer Straße. Es gibt – gottlob – alternative Wohnviertel und Nachbarschaften, in denen die linke Szene stark ist. Aber es gibt kein Hausbesetzer-Milieu wie in Hamburg oder Berlin. Das macht es gewaltbereiten Autonomen schwerer, zu randalieren und danach unterzutauchen. Sie finden in Bayern weniger Schutzräume. Dass die jährliche Münchner Sicherheitstagung seit Jahrzehnten ohne Straßenschlachten und brennende Autos abläuft, ist nicht nur der Verdienst gut aufgestellter Sicherheitskräfte, sondern auch des Rückhaltes, den die Polizei in der bayerischen Landespolitik genießt.



Deshalb kann sich die CSU nun, zwei Monate vor der Bundestagswahl, glaubhaft als Garant staatlicher Ordnung preisen. Als Partei der inneren Sicherheit. Sie wirkt dabei weder unglaubwürdig wie die SPD in Nordrhein-Westfalen noch lächerlich wie die Grünen in Hamburg oder die Linke in Berlin.



Die CSU verspricht vor Wahlen gern das Weißblaue vom Himmel. Die Christsozialen überbieten sich regelmäßig in Versicherungen, Bayern könne noch mehr und sei noch besser als der Rest Deutschlands. Nach der Wahl lösen sich viele Versprechen regelmäßig in Luft auf. Diese Erkenntnis haben CSU-Wähler sicher nicht exklusiv. Aber Horst Seehofers Zick-Zack-Volten in der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik sind besonders offensichtlich auf den Erfolg in den Umfragen und an der Urne ausgerichtet. Weil sie nicht nachhaltig sind, hat der CSU-Chef auf vielen Feldern Vertrauen verspielt.

Sicherheitsgefühl der in Bayern lebenden Menschen ist hoch

Nicht so beim Thema Innere Sicherheit. Hier liefert die CSU– das ist nicht nur statistisch belegt, sondern korrespondiert auch in hohem Maße mit dem Sicherheitsgefühl der in Bayern lebenden Menschen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ist ein Law-and-Order-Politiker im besten Sinne. Er verkörpert den Anspruch der Politik, jederzeit die Einhaltung von Recht und Gesetz zu gewährleisten.



Dass die CSU ihre Klausurtagung in Kloster Banz direkt nach dem G20-Gipfel in Hamburg abhielt, war – aus Sicht der Christsozialen - ein glücklicher Zufall. Kein Glück hingegen, sondern strategisches Geschick war die Entscheidung, Joachim Herrmann als Spitzen-Kandidat und Bundesinnenminister in spe aufzustellen.

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.