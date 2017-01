CSU-Fraktionsklausur Kreuzer drängt auf schärfere Sicherheitspolitik

Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer, (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

Der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Kreuzer, hat angekündigt, in der Sicherheitspolitik Sofortmaßnahmen auf Landesebene umzusetzen.

Er sagte zum Auftakt der Fraktionsklausur im Kloster Banz, man werde alles tun, was man in Bayern tun könne. Zugleich wolle sich die CSU dafür einsetzen, dass es rasch notwendige Verschärfungen auf Bundesebene gebe. Konkret soll auf der Klausur ein Forderungspapier verabschiedet werden, das vorsieht, die Staatsanwaltschaften zu stärken. Zudem soll die Video-Überwachung ausgeweitet werden.



Kreuzer betonte, Bayern werde im Bereich der Inneren Sicherheit keine Kompetenzen an den Bund abgeben. Bundesinnenminister de Maizière hatte Anfang des Jahres unter anderem vorgeschlagen, den Verfassungsschutz stärker zu zentralisieren.