CSU jetzt doch für Merkel Partei stellt sich offiziell hinter Kanzlerkandidatur

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Der CSU-Vorstand hat sich offiziell hinter die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel gestellt.

Es gehe um das große Ganze und man wolle gemeinsam den Erfolg, sagte CSU-Generalsekretär Scheuer in München. Offiziell als gemeinsame Kandidatin ausgerufen werden soll Merkel auf einer Präsidiumssitzung der Unionsparteien am 6. Februar in München. CSU-Chef Seehofer hatte das seit Wochen vereinbarte Treffen wiederholt in Frage gestellt und erklärt, erst müssten die Inhalte stimmen. Zentraler Streitpunkt ist die Flüchtlingspolitik. Seehofer will eine Obergrenze für neu ankommende Schutzsuchende, Merkel nicht.