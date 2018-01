Die CSU-Landesgruppe im Bundestag kommt heute zu ihrer mehrtägigen Klausur im ehemaligen Kloster Seeon zusammen.

Die Abgeordneten wollen unter anderem ihre Forderungen für die Sondierungsgespräche mit CDU und SPD formulieren. Unter anderem sind Beschlüsse für eine restriktivere Flüchtlingspolitik geplant. - Als Gast der CSU wird am Freitag Ungarns Ministerpräsident Orban in Seeon erwartet.



Im Vorfeld der Tagung forderte Landesgruppenchef Dobrindt einen konservativen Aufbruch in Deutschland. Viele Bürger hätten das Gefühl, dass sie in den Debatten mit ihren Meinungen und ihrem Alltag nicht mehr vorkämen, sagte Dobrindt der Zeitung "Die Welt".

