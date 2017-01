Große Töne, große Wirkung. Von den Klausurtagungen der CSU sind schon immer wichtige Impulse ausgegangen. Wichtig, weil sie Wahlkämpfe – und möglicherweise auch Wahlen mitentschieden haben. Doch sie sind gefährlich für die Demokratie – in vielerlei Hinsicht. Schon 2013 konnte man das beobachten. "Wer betrügt, der fliegt" - so posaunte die CSU gegen eine befürchtete Armutszuwanderung aus Bulgarien und Rumänien.

Der Satz hat gewiss dazu beigetragen, dass die bayerische Unionspartei die absolute Mehrheit im Bayerischen Landtag wiedererlangte. Auch die Ausländermaut war so ein Vorschlag, der von der Klausur aus in den Wahlkampf geblasen wurde. Und der Angela Merkel 2013 wohl auch die Stimmen rechter Wähler für eine weitere Amtszeit eingebracht hat.

Fremdenfeindlicher Subtext wird gerechtfertigt

2017 hat jetzt die CSU wieder dem Wahlkampf ihren Stempel aufgedrückt. Zugegeben, er ist nicht ganz taufrisch, aber die Forderung nach einer Obergrenze für Geflüchtete bleibt Zündstoff im Wahlkampf – und wird sicherlich am Ende wieder ihre gewünschte Wirkung erzielen. Die Union wird auch die nächste Regierung stellen. Davon kann man ausgehen. Und auch das Weiterstreiten mit der Schwesterpartei CDU kann nur produktiv sein fürs Wahlergebnis: Merkel holt die Stimmen links der bürgerlichen Mitte, Seehofer holt die Stimmen rechts davon.

Nur gemeinsam sind sie stark. Dennoch lohnt es sich die Langzeitfolgen einer solchen Politik anzuschauen: Denn sie ziehen Schaden nach sich. Und dieser Schaden besteht nicht nur darin, dass die CSU mit fremdenfeindlichen Subtext fremdenfeindliches Denken in der Bevölkerung rechtfertigt. Nein, die Hartnäckigkeit, mit der Horst Seehofer und seine Parteifreunde die Forderungen in der politischen Debatte wiederholen, diese Hartnäckigkeit rückt die Gesellschaft, an die sie sich richtet, in ein falsches Licht.

Obergrenze bekämpft nicht reale Gefahren

Innere Sicherheit mag ein wichtiges Thema für die Menschen sein – besonders, seit der IS nun auch in Deutschland zugeschlagen hat. Aber machen wir uns deshalb monatelang und permanent Sorgen, nur weil wir Ausländern auf der Straße begegnen?

Sicher nicht in dem Maß, wie uns das CSU mit ihrem Beharren auf der Obergrenze weißmachen will. Berechtigte Sorgen darf man nicht missbrauchen, die Obergrenze für Geflüchtete ist keine Lösung, sie ist mittlerweile eine fixe Idee. Eine, die nicht mehr zur deutschen Gesellschaft 2017 passt.

Die Berliner haben in den Wochen seit dem Terroranschlag gezeigt, wie vernünftig Deutsche mit realen Gefahren umgehen können. Eine Obergrenze würde diese realen Gefahren durch den Terrorismus nicht bekämpfen, sondern auf Jahre von den wirklichen Problemen ablenken.