Im oberbayerischen Kloster Seeon hat der zweite Tag der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag begonnen.

Landesgruppenchef Dobrindt und der CSU-Vorsitzende Seehofer begrüßten als Gast den Bürgermeister von Kiew, Klitschko. Klitschko äußerte sich zum Ukraine-Konflikt. Er warb dafür, an den Sanktionen der EU gegen Russland festzuhalten. Seiner Meinung nach zeigten sie eine starke Wirkung. Klitschko betonte zugleich das Ziel seines Landes, Teil der europäischen Familie zu sein. Die Ukraine sehe sich als europäische Kraft mit demokratischen Werten. Am Nachmittag wird im Kloster Seeon auch noch der ungarische Ministerpräsident Orban erwartet, der in der EU wegen seiner harschen Flüchtlingspolitik und seinem Umgang mit der Presse- und Meinungsfreiheit in der Kritik steht.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.