Wie gern würde man in diesen Tagen einen Blick in den Kopf von Alexander Dobrindt werfen. Wie es dort zugehen muss! Eine Revolution jagt den nächsten Aufstand, breitbeinige, schwarze Djangos duellieren sich mit kleinen, roten Zwergen - und dazwischen hasten verwirrte grüne Männchen von einem Schwachsinns-Termin zum nächsten.

Man fragt sich unweigerlich, warum der CSU-Landesgruppenchef vor, während und nach Sondierungsverhandlungen akustisch randaliert wie ein übellauniger Bär nach dem Winterschlaf. Aber man sollte Dobrindt und sein politisches Gespür nicht unterschätzen. Er mag auf den ersten Blick nicht aussehen wie ein Revoluzzer. Auf den zweiten Blick auch nicht. Aber seine regelmäßigen Tiraden folgen einem Plan. Es ist keine weitreichende Strategie - eher ein taktisches Dauerfeuer. Ginge es Dobrindt um eine langfristige und breite gesellschaftliche Debatte, dann hätte er seine Forderung nach einer "konservativen Revolution" nachhaltiger angelegt. Er hätte einen Katalog mit fünf, sieben oder zehn griffigen Forderungen aufgestellt, statt im Kloster Seeon ein propädeutisches Seminar zu halten. Er hätte die Reste der 68-Generation im heute-journal-Interview zielgerichteter aufs Korn genommen statt mit der Schrotflinte.

Nach allem schnappen, was nicht auf Linie ist

Dobrindt hat sich schon mehrfach neu erfunden. Er hungerte sich um 17 Kilo vom pummeligen Mini-Strauß zum intellektuellen Maßanzugträger mit karierter Krawatten und Hipsterbrille herunter. Er mutierte vom giftelnden Generalsekretär zum virilen Verkehrsminister.

Jetzt - als Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten – legt sich Dobrindt ein neues Image zu: das des grantelnden Grokodils, das nach allem schnappt, was nicht bei drei auf Linie ist.

Dobrindt will die Große Koalition ebenso wenig zum Scheitern bringen, wie er für das Scheitern von Jamaika verantwortlich sein wollte. Er sendet nur das unmissverständliche Signal an seine konservative Basis: Ich bin mit der Gesamtsituation genauso unzufrieden wie ihr, meine potenziellen Wähler. Ich mag die Linken genauso wenig wie die Grünen. Ich halte nichts von Genderdebatten, Multikulti-Träumereien, Umverteilungs-Forderungen und EU-Fantasien. Aber ich füge mich in Kompromisse, wenn’s sein muss. Jamaika ist nicht an mir gescheitert. Mit der Groko kann ich leben, auch wenn die Sozen ein Häuflein Zwergerl sind.

Dobrindt weiß um die Macht einer Marke

Dobrindt kassiert für diese Image-Korrektur viel Spott in den Medien und aus Kreisen, die viele seiner CSU-Wähler als abgehobene, linkslastige Meinungs-Mainstreamer betrachten und verachten. Aber Dobrindt weiß um die Macht einer Marke. Er wird gerade zu einer. Mit markigen Sätzen trimmt er sich und die CSU-Landesgruppe auf einen Kurs, der Angela Merkel noch viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Egal ob mit Groko oder ohne.

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.