Die designierte Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, Bär, sieht bei der Frauenförderung in ihrer Partei noch Nachholbedarf.

An dem Thema müsse in der CSU gearbeitet werden, sagte Bär im Bayerischen Rundfunk. Sie engagiere sich schon seit Jahren dafür, dass die CSU mehr junge Frauen als Mitglieder bekomme. Selbst im eigenen Freundeskreis stoße sie da aber an ihre Grenzen.



Die Entscheidung der Christ-Sozialen, nur Männer als Minister in das neue Kabinett zu entsenden, löste bei den Koalitionspartnern CDU und SPD Kritik aus. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, sagte dem Norddeutschen Rundfunk, auch der Schwesterpartei hätte es gut zu Gesicht gestanden, Frauen für das Kabinett zu benennen. Aus Sicht der SPD betonte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, die Auswahl sei nicht mehr zeitgemäß. Hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sei die Besetzung der CSU-Ministerien ausschließlich mit Männern eine Enttäuschung.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.