Beim Polizeiaufgabengesetz wird die Gratwanderung für die CSU offenkundig: klare Kante für den Rechtsstaat zeigen, aber keine maßlose Härte. Muss die CSU im Wahljahr um stramm konservative Wähler kämpfen, auch am rechten Rand? Braucht sie für die absolute Mehrheit im Landtag nicht auch die Stimmen in der bürgerlichen Mitte? Und wie versucht die CSU auf Bundesebene, die Parteifreunde in Bayern zu unterstützen? Und welche Konsequenzen hat das für Deutschland?

Es diskutieren:

Robin Alexander, "Die Welt"

Christian Deutschländer, "Münchner Merkur"

Heribert Prantl, "Süddeutsche Zeitung"

Eva Quadbeck, "Rheinische Post"