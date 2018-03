Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat ein kritisches Fazit des zurückliegenden Machtkampfs in seiner Partei gezogen.

Er sei von Parteikollegen - so wörtlich - "ordentlich demontiert worden", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". Der scheidende bayerische Ministerpräsident sprach von "etlichen Bösartigkeiten" und beklagte eine mangelnde Anerkennung. Selbst wer eine Partei nach oben führe oder gar rette, werde nicht erleben, dass letzten Endes dafür Dankbarkeit herrsche. Seehofer will in einer erneuten Großen Koalition als Bundesinnenminister nach Berlin gehen.



Zuvor hatte er sich nach langem innerparteilichen Ringen bereit erklärt, das Amt des Ministerpräsidenten an seinen langjährigen Rivalen Söder zu übergeben. CSU-Vorsitzender dagegen will Seehofer bis auf Weiteres bleiben.

