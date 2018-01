Der CSU-Vorsitzende Seehofer fordert eine konsequentere Praxis bei Abschiebungen nach Afghanistan.

Im Augenblick würden nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben, sagte Seehofer der "Bild"-Zeitung. Langfristig müsse man wieder zum normalen Vollzug kommen. Da sei der deutsche Rechtsstaat noch zu lasch. Seehofer ergänzte, die Abschiebepraxis in Deutschland sei ein Kernproblem der Migrationspolitik. Deshalb lege die CSU so großen Wert auf die Begrenzung der Zuwanderung.



Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich in dem Land die Sicherheitslage im vergangenem Jahr verschlechtert hat.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.