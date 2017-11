Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Seehofer hat einen mangelnden Rückhalt innerhalb seiner Partei beklagt.Seit der Bundestagswahl erlebe er ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen seine Person aus der CSU, sagte Seehofer der Zeitung "Bild am Sonntag".

Das sei ohne Frage schädlich, meinte Seehofer. Doch lasse er sich dadurch in keiner Weise beeinflussen. Nach den Sondierungsgesprächen werde es eine klare und deutliche Reaktion von ihm geben. Noch kämpfe er wie ein Löwe in Berlin.



Die Junge Union in Bayern hatte gestern bei ihrer Landesversammlung in Erlangen den Rückzug Seehofers spätestens im kommenden Jahr gefordert. Für einen Erfolg bei der Landtagswahl brauche es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang, deshalb müsse Seehofer jetzt den Weg für einen geordneten Übergang freimachen, hieß es in dem Antrag.