Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Seehofer will über 2018 hinaus im Amt bleiben.

Dies kündigte Seehofer in einer Sitzung des Parteivorstands in München an. Er werde wieder für beide Ämter kandidieren, erklärte der 67-Jährige. Seehofer will sich im Laufe des Tages noch vor der Presse äußern. Am Vormittag hatte die CSU mit dem bayerischen Innenminister Herrmann ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September benannt.