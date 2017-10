CSU-Chef Seehofer hat die Rücktrittsforderungen des früheren Parteivizes Gauweiler als belanglos zurückgewiesen.

Seehofer sagte in München, man kenne Gauweiler. Sein Handeln erschließe sich von selbst und bedürfe keines Kommentars. Gauweiler hatte seine Partei in der "Süddeutschen Zeitung" aufgefordert, vor dem Eintritt in Koalitionsverhandlungen die Führungsfrage zu klären. Sie müsse sich entscheiden, ob sie weiter von Seehofer oder künftig von Bayerns Finanzminister Söder geführt werden solle. In Anspielung auf ein Gedicht von Rilke sagte Gauweiler: "Horst, es ist Zeit." CSU-Generalsekretär Scheuer hatte ihm daraufhin vorgeworfen, die Partei vorsätzlich zu schwächen. Die CSU hatte bei der Bundestagswahl rund 38 Prozent geholt, gut zehn Prozent weniger als noch 2013.