CSU und CDU Merkel wird gemeinsame Spitzenkandidatin - trotz Streits über Obergrenze

Seehofer und Merkel bekräftigen, gemeinsam in den Bundestagswahlkampf ziehen zu wollen. (picture alliance / Sven Hoppe/dpa)

Trotz Differenzen in der Flüchtlingspolitik haben CDU und CSU Kanzlerin Merkel als gemeinsame Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl nominiert.

Nach einer Sitzung der Parteipräsidien erklärte der CSU-Vorsitzende Seehofer in München, CDU-Chefin Merkel habe die Unterstützung seiner Partei. Ziel sei es, gemeinsam wieder als stärkste Kraft in den Bundestag einzuziehen. Zwar gebe es weiter unterschiedliche Positionen zu einer Obergrenze für Flüchtlinge, man gehe aber offen und in gegenseitigem Respekt damit um. Bundeskanzlerin Merkel beharrte auf ihrem Nein zur Obergrenze. Bis zur Wahl im September wolle man den Bürgern nun die Gemeinsamkeiten von CDU und CSU darlegen.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel sprach von einer scheinheiligen Inszenierung. Die Einigkeit der Unionsparteien werde nicht von Dauer sein. In einer Umfrage des Instituts Insa zur Bundestagswahl hat die SPD erstmals 31 Prozent erreicht und die Unionsparteien damit um einen Punkt überholt.