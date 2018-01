Der SPD-Vorsitzende Schulz hat CSU-Chef Seehofer aufgefordert, dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban kritisch zu begegnen.

Orban ist heute Gast auf der Winterklausur der CSU im Kloster Seeon. Schulz sagte der "Bild"-Zeitung, in der Flüchtlingspolitik verfolge Orban eine gefährliche Logik. Seehofer müsse ihm bei diesem Thema und auch bei den Themen Presse- und Meinungsfreiheit ganz klare Grenzen aufzeigen.



Auch SPD-Generalsekretär Klingbeil kritisierte den Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten bei der CSU-Klausur. Klingbeil sagte im Deutschlandfunk, es sei bemerkenswert, dass jemand, der die europäische Flüchtlingspolitik verhindere, in Seeon mit am Tisch sitze. Er halte es für wichtig, dass Deutschland einen pro-europäischen Kurs fahre.



Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verteidigten den Besuch Orbans und erklärten, es sei wichtig, im Gespräch zu bleiben. Im Bericht (Audio-Link) des Dlf-Landeskorrespondenten Michael Watzke heißt es aber, manche Abgeordnete "grummelten heimlich" über Seehofers Entscheidung, den umstrittenen ungarischen Politiker einzuladen.



Der NRW-Ministerpräsident und CDU-Vize Laschet sagte im Deutschlandfunk: Orban sei Regierungschef in der EU und die CSU könne einladen, wen sie wolle. Er teile aber nicht dessen Positionen.



Die CSU will auf ihrer Klausurtagung vor allem den Kurs

für die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD festlegen.