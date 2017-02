Cum-Ex-Geschäfte Schäuble weist Vorwürfe zurück

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble hat Vorwürfe zurückgewiesen, Cum-Ex-Geschäfte zu Lasten der Staatskasse zu spät gestoppt zu haben.

Er habe alles unternommen, um den Missbrauch zu unterbinden, sagte der CDU-Politiker vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin. Nur wenige Monate nach seiner Amtsübernahme Ende Oktober 2009 habe er sich mit den Konstrukten und den unzureichenden gesetzlichen Regelungen befasst und im Sommer 2010 eine Systemumstellung eingeleitet. Dass die neuen Regeln erst Anfang 2012 in Kraft getreten seien, habe auch an dem komplexen Gesetzgebungsverfahren gelegen, betonte Schäuble.



Bei Cum-Ex-Geschäften werden Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin- und hergeschoben - mit dem Ziel, dass der Fiskus die nur einmal abgeführte Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet.