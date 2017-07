"Die Türkei ist kein Rechtsstaat mehr" - so der SPD-Europaabgeordnete Lietz. Er beobachtet in Istanbul den Prozess gegen Mitarbeiter der Zeitung "Cumhuriyet". Im Deutschlandfunk sagte Lietz, Präsident Erdogan versuche auch über die Auswahl der Richter die Presse mundtot zu machen.

Der Prozess gegen die "Cumhuriyet"-Mitarbeiter in Istanbul hat massive Kritik ausgelöst. Der SPD-Europapolitiker Lietz beobachtet das Verfahren vor Ort und sagte im Dlf, die Richter hätten einen selbstgefälligen Eindruck auf ihn gemacht. Erdogan habe Hardliner ausgewählt. "Wir sprechen hier von keinem Rechtsstaat mehr", stellte Lietz fest.

Der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", Mihr, nannte das Verfahren im Bayerischen Rundfunk hanebüchen. Es handele sich um einen symbolischen Prozess.

Ehemaliger Chefredakteur Dündar unter den Angeklagten

Den 17 früheren und aktuellen Mitarbeitern von "Cumhuriyet" wird nach Angaben ihrer Anwälten vorgeworfen, Terrororganisationen wie die kurdische PKK oder die Gülen-Bewegung zu unterstützen. Die türkische Regierung sieht in dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen den Verantwortlichen für den gescheiterten Putsch vor einem Jahr.

Angeklagt ist unter anderem der ehemalige "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar, der mittlerweile im Exil in Deutschland lebt. Neben Dündar wird auch dem aktuellen Chefredakteur Murat Sabuncu und 15 weiteren Journalisten der Prozess gemacht. Elf der Angeklagten befinden sich in der Türkei in Untersuchungshaft.

Dündar: "Das ist wie Folter"

Can Dündar sagte der Deutschen Presse-Agentur, er hoffe, dass seine Kollegen freikommen. Seit 250 Tagen seien die inhaftierten Journalisten schon im Gefängnis und hätten bisher keinen Richter zu Gesicht bekommen. "Das ist wie Folter", sagte Dündar.

Der türkische Journalist Can Dündar lebt in Deutschland im Exil. (dpa / picture alliance / Maurizio Gambarini)

"Diese Leute werden schon bestraft, bevor sie vor Gericht kommen, das ist leider die Politik der türkischen Regierung." Es gebe in dem Land keine Rechtsstaatlichkeit, Erdogan steuere die Richter und Staatsanwälte.

Reporter ohne Grenzen nennt Vorwürfe hanebüchen

Viele Organisationen bezeichnen die Terrorvorwürfe als politisch motiviert. Aus Sicht von Reporter ohne Grenzen handelt es sich um einen symbolischen Prozess. Das Verfahren gegen die 17 Journalisten sei an Absurdität nicht zu überbieten, sagte Geschäftsführer Mihr dem Bayerischen Rundfunk. Die Vorwürfe seien "hanebüchen". Er will als Beobachter an dem Prozess teilnehmen. "Cumhuriyet" sei die älteste Zeitung der Türkei und habe die Flagge für die Pressefreiheit immer hoch gehalten.

Behörden gehen gegen kritische Journalisten vor

Seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 gehen die türkischen Behörden verstärkt gegen kritische Journalisten vor. Auf der Rangliste zur Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist die Türkei abgerutscht. Sie steht aktuell hinter Staaten wie Weißrussland oder der Demokratischen Republik Kongo auf Platz 155.

(wes/hba)