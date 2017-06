Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat angesichts der neuen Welle von Cyber-Angriffen die Wirtschaft davor gewarnt, Investitionen in die IT-Sicherheit aufzuschieben.

BSI-Präsident Schönbohm erklärte, die Risiken der Digitalisierung müssten ernst genommen werden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich in den vorliegenden Fällen um eine Schadsoftware, die unter anderem die gleiche Schwachstelle ausnutze, wie im Mai der Erpressungstrojaner "WannaCry". Betroffene Unternehmen sollten nicht auf Lösegeldforderungen eingehen.



Einen Tag nach Beginn der Cyber-Angriffe auf Firmen und Behörden in vielen Ländern ist noch unklar, wer die Täter sind. Ihre Ziele waren Computernetzwerke unter anderem in Russland, der Ukraine, Deutschland, Polen, Italien, Großbritannien, Frankreich und den USA.