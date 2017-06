Einen Tag nach den jüngsten Cyber-Angriffen wird weiter über die Urheber und ihre Motive gerätselt.

IT-Experten sehen Hinweise, dass die Angreifer eher Chaos anrichten wollten und nicht auf Profit aus waren. Von wo aus sich die Erpressungssoftware ausbreitete, ist noch unklar. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nutzte die Schadsoftware zumindest zum Teil dieselbe Sicherheitslücke von Windows wie im Mai bereits der Erpressungs-Trojaner "WannaCry". BSI-Präsident Schönbohm erklärte, die Attacke mache deutlich, wie anfällig auch kritische Geschäftsprozesse in einer digitalisierten Welt seien. Die Nato kündigte an, ihre Cyber-Abwehr zu verstärken. Die russische Regierung forderte eine engere internationale Zusammenarbeit.



Durch die Attacke gestern wurden weltweit Computer von Unternehmen, Banken und staatlichen Einrichtungen lahm gelegt. Die IT-Sicherheitsfirma Malwarebytes verzeichnete bisher rund 18.000 Infektionen in mehr als 60 Ländern. Eine Reihe der betroffenen Systeme sollen inzwischen wieder unter Kontrolle sein.